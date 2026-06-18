В Хабаровском крае росгвардейцы доставили в больницу сбитого мальчика

Как отметили в ведомстве, своевременные действия сотрудников Росгвардии позволили медикам быстро приступить к лечению. В настоящее время жизни и здоровью 10-летнего Романа ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей и идёт на поправку.