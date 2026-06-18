Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае росгвардейцы доставили в больницу сбитого мальчика

Ребёнок потерял сознание после наезда автомобиля на трассе Советская Гавань — Ванино.

В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии помогли оперативно доставить в больницу 10-летнего мальчика, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл 17 июня в Ванинском районе. Сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Марк Дубницкий и сержант полиции Дарья Мадумарова находились на маршруте патрулирования в районе 35-го километра автодороги Советская Гавань — Ванино, когда стали свидетелями ДТП.

По данным Росгвардии, ребёнок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля Mitsubishi не успела среагировать на внезапно появившегося на дороге мальчика и допустила наезд. После удара ребёнок упал на землю и потерял сознание.

Один из очевидцев взял пострадавшего на руки и обратился к росгвардейцам с просьбой как можно быстрее доставить его в медицинское учреждение.

Сотрудники вневедомственной охраны оценили состояние ребёнка и приняли решение о транспортировке. На служебном автомобиле они в кратчайшие сроки доставили мальчика в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в ведомстве, своевременные действия сотрудников Росгвардии позволили медикам быстро приступить к лечению. В настоящее время жизни и здоровью 10-летнего Романа ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей и идёт на поправку.