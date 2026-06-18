— Предотвратить войну мы можем только одним способом — становясь сильнее. Настолько сильнее, чтобы любая провокация разбилась о наш ответ еще на стадии замысла, а сама мысль втянуть нас в войну показалась в Брюсселе слишком дорогой и слишком опасной. Сила — единственный язык, который там понимают без переводчика, — заявил Коц в своей статье для «КП».