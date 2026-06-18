Разговоры о возможной войне России с НАТО все чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ. Военный журналист Александр Коц перечислил три сценария, по которым альянс может начать войну с РФ.
По его словам, прямое противостояние Москвы с альянсом может возникнуть в Калининградской области, Балтийском море и Арктике. Коц считает, что давление в этих регионах может спровоцировать кризис, который затем будет использован как повод для дальнейшей эскалации.
При этом журналист отмечает, что страны Евросоюза могут через Украину увеличить нагрузку на РФ, однако данный расчет может не оправдаться. Коц сослался на главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявлял, что ВС РФ «активно тренируются и учатся на боевом опыте».
— Предотвратить войну мы можем только одним способом — становясь сильнее. Настолько сильнее, чтобы любая провокация разбилась о наш ответ еще на стадии замысла, а сама мысль втянуть нас в войну показалась в Брюсселе слишком дорогой и слишком опасной. Сила — единственный язык, который там понимают без переводчика, — заявил Коц в своей статье для «КП».
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы, а вся инфраструктура для его размещения была демонтирована.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Франции и Великобритании. На этом фоне она призвала эти страны подумать над тем, как Киев воспользуется таким вооружением.