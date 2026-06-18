Над волгоградскими СНТ-должниками за свет нависла угроза судов и «засухи»

Последствия для должников могут быть серьёзными. Как минимум — ограничение подачи электроэнергии на насосное оборудование, а значит, дачные участки рискуют остаться без поливной воды в самый разгар сезона. Как максимум — судебные иски и даже запуск процедуры банкротства в отношении товариществ.