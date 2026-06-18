Дмитрий Кабайло прокомментировал закрытие основной команды БК «Пари НН»

В своём обращении Дмитрий Кабайло отметил личную связь с баскетболом: «Как человек, который сам играл и искренне болел за “Пари НН”, я помню и яркие победы, и горькие поражения. Баскетбол занял важное место в моей жизни, в том числе в работе по развитию этого вида спорта в регионе. В системе клуба сейчас играет и мой сын — поэтому я смотрю на ситуацию комплексно и осознаю: сейчас важно скорректировать вектор развития».