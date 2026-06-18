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Дмитрий Кабайло прокомментировал закрытие основной команды БК «Пари НН»

Возвращение «Пари НН» в Единую лигу ВТБ министр счёл вероятным — но лишь в случае улучшения экономической обстановки.

Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области, поделился в соцсетях размышлениями о решении баскетбольного клуба «Пари НН» выйти из Единой лиги ВТБ.

Клуб объявил о приостановке выступлений главной команды в предстоящем сезоне — причиной стали сложности финансового характера.

В своём обращении Дмитрий Кабайло отметил личную связь с баскетболом: «Как человек, который сам играл и искренне болел за “Пари НН”, я помню и яркие победы, и горькие поражения. Баскетбол занял важное место в моей жизни, в том числе в работе по развитию этого вида спорта в регионе. В системе клуба сейчас играет и мой сын — поэтому я смотрю на ситуацию комплексно и осознаю: сейчас важно скорректировать вектор развития».

Министр выразил признательность спортсменам, руководству клуба и преданным болельщикам. При этом он подчеркнул: несмотря на прекращение выступлений основной команды, инфраструктура клуба сохранится — молодёжный состав продолжит участвовать в соревнованиях.

По словам Кабайло, ключевой задачей становится выстраивание целостной системы развития баскетбола. Приоритетными направлениями станут поддержка юных спортсменов, запуск и развитие бесплатных секций и детских турниров, реализация программ для школьников и студентов, а также подготовка тренерских кадров и взаимодействие с муниципальными округами — во многих из них уже сформированы конкурентоспособные детские и студенческие коллективы.

Напомним, что БК «Пари НН» не сыграет в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Возвращение «Пари НН» в Единую лигу ВТБ министр счёл вероятным — но лишь в случае улучшения экономической обстановки.