Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Курской области за сутки

С 09:00 17 июня до 09:00 18 июня средства ПВО сбили над Курской областью 105 беспилотников различного типа. Также ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам и девять раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сбрасываемых с БПЛА.