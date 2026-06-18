Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде ищут средства для строительства нового футбольного поля

Источники финансирования пока не определены.

Источник: Время

Определение источников финансирования для строительства футбольного поля возле ФОКа «Мещерский» ведётся в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в министерстве спорта Нижегородской области.

«В связи с изменением стоимости строительных материалов сумма средств, необходимых для его строительства, может потребовать актуализации», — пояснили в министерстве.

Напомним, строительство футбольного поля с подогревом около ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде планировали начать еще в 2025 году. Проект прошел госэкспертизу.

Ранее школьник обосновал необходимость реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену.