В Нижнем Новгороде ищут средства для строительства нового футбольного поля

Определение источников финансирования для строительства футбольного поля возле ФОКа «Мещерский» ведётся в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в министерстве спорта Нижегородской области.
«В связи с изменением стоимости строительных материалов сумма средств, необходимых для его строительства, может потребовать актуализации», — пояснили в министерстве.
Напомним, строительство футбольного поля с подогревом около ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде планировали начать еще в 2025 году. Проект прошел госэкспертизу.
Ранее школьник обосновал необходимость реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» не планирует менять домашнюю арену.