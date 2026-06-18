22 июня жители Красноярского края присоединятся к Общероссийской минуте молчания

Общероссийская минута молчания, посвященная памяти тех, кто 85 лет назад встал на защиту Отечества и отстоял его, пройдет 22 июня в 12:15 по московскому времени (16:15 по красноярскому) — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР. 30 лет назад в России был учрежден День памяти и скорби — 22 июня приспускаются государственные флаги, проводятся траурные мероприятия. 1 апреля 2020 года федеральным законом было установлено ежегодное проведение в День памяти и скорби общероссийской минуты молчания. Напомним, традиционная акция «Свеча памяти. Красноярск помнит» также пройдет 22 июня, вечером.