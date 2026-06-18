Счётная палата нашла у Роскадастра сотни пустующих объектов почти на миллиард рублей

Ещё 34,1 млрд рублей субсидий ушли на более чем 10 тысяч договоров и контрактов. Счётная палата указала, что 17,8 млрд из этой суммы пришлись на сделки с единственным поставщиком, а экономность части трат не подтверждена. Например, после приобретения оргтехники в ряде филиалов рабочих мест оказалось более чем на 50% больше, чем сотрудников.