Пол Маккартни мысленно консультируется по музыке с покойным Джоном Ленноном

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни мысленно консультируется с покойным вокалистом коллектива Джоном Ленноном по поводу новой музыки. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в RadarOnline.
По данным издания, музыкант просит совета у своего товарища и часто задается вопросом: «А что бы об этом подумал Джон?». Он утверждает, что иногда действительно получает ответы на свои вопросы.
Смерть Леннона до сих пор глубоко ранит артиста. Кроме того, первое время после его убийства он не мог писать песни, поэтому Маккартни все еще испытывает давление из-за этого.
— Пол до сих пор испытывает огромную печаль из-за потери Джона, но сейчас его больше всего преследует мысль о том, насколько расколот мир, — цитируют источник в материале.
До этого в Японии обнаружили ранее неизвестные фотографии группы The Beatles, сделанные во время гастролей в 1966 году. В архиве нашли 102 черно-белых негатива, которые ранее не публиковались.
На фестивале Cinemacon режиссер Сэм Мэндес сообщил о планах снять четыре фильма про рок-группу и назвал актеров — Джозефа Куинна, Пола Мескала, Барри Кеогана и Харриса Дикинсона.