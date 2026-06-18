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NBC News: Вэнс отправится в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном

19 июня в Швейцарии состоится церемония подписания меморандума США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Швейцарию для участия в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, запланированной на 19 июня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, документ, состоящий из 14 пунктов, уже был подписан в электронном виде президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Несмотря на это, Вэнс примет участие в торжественной процедуре в Швейцарии.

США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец военному противостоянию на Ближнем Востоке. Документ о мире получил название «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран».

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя подписание меморандума между Ираном и США, назвал это хорошим событием.

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