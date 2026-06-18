В Пермском крае запустят агрегатор медицинского туризма

Агрегатором смогут пользоваться не только жители края, но и всего мира. Для этого будет достаточно зайти на сайт, проходящий сейчас тестовые испытания, и выбрать себе больницу или курорт. Министр отметил главное преимущество лечения или реабилитации в регионе — это доступные цены.