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В Пермском крае запустят агрегатор медицинского туризма

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин заявил, что скоро начнет действовать электронный сервис по подбору платного лечения в больницах и медицинских центрах Прикамья.

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин заявил, что скоро начнет действовать электронный сервис по подбору платного лечения в больницах и медицинских центрах Прикамья.

Агрегатором смогут пользоваться не только жители края, но и всего мира. Для этого будет достаточно зайти на сайт, проходящий сейчас тестовые испытания, и выбрать себе больницу или курорт. Министр отметил главное преимущество лечения или реабилитации в регионе — это доступные цены.

В этой программе будут участвовать порядка двадцати медицинских учреждений Пермского края, большинство частные, но интерес уже проявили и государственные больницы.

В минздраве пояснили «РГ», что перекоса в сторону платных пациентов в этом случае не будет, свои обязательства перед теми, кто лечится по ОМС, госмедучреждения исполнят в полном объеме.

Агрегатор планируют запустить в конце июня.