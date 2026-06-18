В Пермском крае запустят агрегатор медицинского туризма

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин заявил, что скоро начнет действовать электронный сервис по подбору платного лечения в больницах и медицинских центрах Прикамья.
Агрегатором смогут пользоваться не только жители края, но и всего мира. Для этого будет достаточно зайти на сайт, проходящий сейчас тестовые испытания, и выбрать себе больницу или курорт. Министр отметил главное преимущество лечения или реабилитации в регионе — это доступные цены.
В этой программе будут участвовать порядка двадцати медицинских учреждений Пермского края, большинство частные, но интерес уже проявили и государственные больницы.
В минздраве пояснили «РГ», что перекоса в сторону платных пациентов в этом случае не будет, свои обязательства перед теми, кто лечится по ОМС, госмедучреждения исполнят в полном объеме.
Агрегатор планируют запустить в конце июня.