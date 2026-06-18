Под Волгоградом войска РХБЗ потренировались ликвидировать заражение местности

— Личный состав активно использовал малогабаритные автоматические газосигнализаторы ГСА-3 и ГСА-4, обеспечивающие обнаружение и точную идентификацию широкого спектра отравляющих веществ в воздухе, а также приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3 для выявления токсичных паров в приземном слое воздуха, — сообщили в пресс-службе ЮВО.