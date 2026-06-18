Инфекционист Турская предупредила о распространении энтеровирусов летом

Роспотребнадзор зафиксировал рост случаев энтеровирусных инфекций летом. Врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасен вирус, почему он активизируется в тёплое время года и на какие симптомы стоит обратить внимание.
Энтеровирусы поражают кишечник, дыхательные пути и нервную систему. Их проявления варьируются от лёгкого расстройства желудка до серьёзных нарушений работы нервной системы и сердца.
Летом вирус распространяется быстрее из-за увеличения времени пребывания детей на улице и в водоёмах, а также из-за высокой температуры и влажности. Основные пути передачи — фекально-оральный, воздушно-капельный, контактный и через воду.
В группу риска входят дети, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто не соблюдает правила гигиены, особенно при купании и приготовлении пищи. Вирус может маскироваться под простуду, что затрудняет его своевременное распознавание. На начальной стадии заболевания могут наблюдаться лёгкая температура, насморк, кашель, недомогание. Родители нередко принимают эти признаки за ОРВИ и не ограничивают контакт ребенка с другими людьми.
При симптомах, таких как внезапное повышение температуры выше 39 , сильная головная боль, рвота, судороги, сонливость или возбуждение, боль в животе или груди, одышка, учащенное сердцебиение, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Особенно это важно для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом, так как любое ухудшение состояния может быть потенциально опасным для жизни.
Специфической вакцины от энтеровирусов нет, поэтому профилактика заключается в соблюдении гигиены: тщательно мойте руки, избегайте купания в непроверенных водоёмах, не заглатывайте воду, тщательно мойте овощи, фрукты и зелень. При первых симптомах ограничьте контакты с другими людьми и обратитесь к врачу.