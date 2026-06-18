Инфекционист Турская предупредила о распространении энтеровирусов летом

В группу риска входят дети, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто не соблюдает правила гигиены, особенно при купании и приготовлении пищи. Вирус может маскироваться под простуду, что затрудняет его своевременное распознавание. На начальной стадии заболевания могут наблюдаться лёгкая температура, насморк, кашель, недомогание. Родители нередко принимают эти признаки за ОРВИ и не ограничивают контакт ребенка с другими людьми.