Самолеты между Самарой и Турцией станут чаще летать с 28 июня

По информации авиаперевозчика, увеличится частота полетов из Самары в Анталью. С 28 июня по 11 октября 2026 года будут выполняться по два рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям. Как пишет oboz.info, в перевозке пассажиров задействуют лайнеры Airbus A320 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».