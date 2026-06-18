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В Красносулинском районе потушили пожар после падения БПЛА

Пожар на одном из коммерческих объектов, возникший после падения обломков БПЛА в Красносулинском районе ликвидирован. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пожар на одном из коммерческих объектов, возникший после падения обломков БПЛА в Красносулинском районе ликвидирован. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На месте другого пожара — в Гуково, работают экстренные службы. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью и утром 18 июня над Ростовской областью уничтожили 60 БПЛА. В результате атаки погиб один человек, двое госпитализированы.

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