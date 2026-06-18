Почти 100 единиц автохлама убрали с улиц Советского района Красноярска с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители направили почти 200 обращений с сообщениями об автохламе во дворах и на улица Советского района. Около 90 брошенных машин вывезли.
Так, в результате проверок 28 машин эвакуировали на спецстоянку, еще около 60 владельцы убрали самостоятельно после уведомлений.
Один из недавних примеров — автомобиль у дома № 30а по улице Тельмана. Он долгое время стоял без движения, занимал парковочное место и привлекал внимание подростков. После проведения комиссионных процедур машину вывезли.
В городской администрации поясняют, что автомобиль признается брошенным, если не эксплуатируется более 30 дней и имеет признаки длительного простоя — спущенные колеса, повреждения, открытый доступ в салон.
Процедура включает несколько этапов: первичное обследование, уведомление владельца и повторную проверку. Если меры не приняты, транспорт эвакуируют на спецстоянку.
Вернуть автомобиль можно в течение трех месяцев после эвакуации, оплатив расходы на хранение и транспортировку. По истечении этого срока он может быть признан муниципальной собственностью по решению суда.