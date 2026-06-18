Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,39 тенге, евро — 567,5 тенге, рубля — 6,69 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 485 тенге, продажи — 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 561 тенге, продажи — 571 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,3 тенге, продажи — 6,6 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 488 тенге, продажи — 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 562,3 тенге, продажи — 567,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,44 тенге, продажи — 6,56 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 488,1 тенге, продажи — 491,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 562,3 тенге, продажи — 568 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,48 тенге, продажи — 6,56.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.