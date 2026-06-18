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Одесский театр «Маски» оштрафовали за использование русского языка

Четыре протокола об админнарушениях составлено на театр «Маски» в Одессе.

Языковой омбудсмен оштрафовал одесский театр «Маски» за использование русского языка. Об этом сообщает издание «Страна».

По информации источника, на основании трех жалоб было составлено четыре протокола об административных нарушениях. В театре нашли три вывески на русском языке. Сотрудник театра общался с посетителем на русском языке. Кроме того, продавались книги актеров на русском языке, в то время как украинских книг в продаже не было. Посты в соцсетях также были на русском языке.

Примечательно, что ранее в марте текущего года «Маски» уже штрафовали на 17 тыс. грн (более 27 тысяч рублей) за нарушение языкового законодательства.

Ранее сайт KP.RU писал, что эстонский парламент принял пакет резких поправок к языковому закону. Увеличены штрафы за плохое знание эстонского и введен запрет на дубляж фильмов на русский язык.