Одесский театр «Маски» оштрафовали за использование русского языка

По информации источника, на основании трех жалоб было составлено четыре протокола об административных нарушениях. В театре нашли три вывески на русском языке. Сотрудник театра общался с посетителем на русском языке. Кроме того, продавались книги актеров на русском языке, в то время как украинских книг в продаже не было. Посты в соцсетях также были на русском языке.