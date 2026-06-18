Бесплатные обследования для будущих родителей запустили в Нижнем Новгороде

Сначала нужно записаться через Портал пациента на консультацию к гинекологу. После осмотра специалист выдаст назначение на анализ АМГ. Для прохождения кариотипирования предварительная запись не требуется: приём у врача‑генетика ведётся по будням с 08:30 до 12:30.