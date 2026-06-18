Бесплатные обследования для будущих родителей запустили в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области стартовала программа бесплатных обследований для пар, которые готовятся стать родителями. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал Прессека».
Жители региона, планирующие беременность, могут пройти важные диагностические процедуры в областном Клинико‑диагностическом центре (КДЦ) — без взимания платы. В рамках программы доступны два значимых исследования, которые помогают оценить репродуктивные возможности и снизить риски генетических отклонений:
анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — ключевой маркер женского репродуктивного потенциала: его нормальный уровень говорит о благоприятных перспективах зачатия;
кариотипирование — генетическая диагностика, позволяющая сформировать «хромосомный паспорт» пары и обнаружить скрытые нарушения.
Для участия в программе не нужно направление от врача. Единственное требование — наличие постоянной или временной регистрации в Нижегородской области.
Сначала нужно записаться через Портал пациента на консультацию к гинекологу. После осмотра специалист выдаст назначение на анализ АМГ. Для прохождения кариотипирования предварительная запись не требуется: приём у врача‑генетика ведётся по будням с 08:30 до 12:30.
Готовые результаты будут доступны в личном кабинете на Госуслугах через 10−14 дней.
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