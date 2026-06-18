В подмосковном Ногинске пройдет турнир по боксу

Турнир по боксу памяти Станислава Сорокина состоится 19 июня в Центральном парке города Ногинска в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На ринге встретятся более 60 боксеров из разных городов Подмосковья. Начнутся поединки в 17:00. А перед самим турниром пройдут концерты. Также для гостей будет организована развлекательная программа.
В общественных пространствах Богородского округа состоятся и другие мероприятия. Например, 20 июня в Центральном парке желающие смогут принять участие в легкоатлетическом забеге. В этот же день парки Центральный, Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» приглашают детей на системные спортивные, игровые и творческие события.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.