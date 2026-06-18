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В Новоалександровском округе Ставрополья откроют 2 новых медпункта

Работы ведутся в поселке Присадовом и в хуторе Фельдмаршальском.

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) начали строить в Новоалександровском округе Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Работы ведутся в поселке Присадовом и в хуторе Фельдмаршальском. В новых ФАПах обустроят процедурные и смотровые кабинеты, а также зоны ожидания. Параллельно с монтажом зданий специалисты благоустраивают прилегающие территории. Завершить строительство планируют к августу.

«Открытие новых ФАПов станет важным событием для жителей поселка Присадового и хутора Фельдмаршальского, которые смогут получать оперативную и качественную медпомощь в современных условиях и близко к дому. Следим за ходом работ», — отметил глава Новоалександровского округа Андрей Акиньшин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.