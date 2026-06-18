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Челябинский межуниверситетский кампус получит свое название

Алексей Текслер предложил дать ему имя «Южный Урал».

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области уже к сентябрю 2026 года шесть новых гостиниц межуниверситетского кампуса примет более трех тысяч студентов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Заксобрания региона.

При поддержке промышленных предприятий региона в вузах открываются новые факультеты, реализуется программа молодежных лабораторий в дополнение к федеральной, усилена работа по профессиональной подготовке, наставничеству и развитию института социального партнерства.

В этом году межуниверситетский кампус мирового уровня примет более трех тысяч студентов. В следующем — завершится возведение научно-образовательного комплекса с большим количеством современных лабораторий и образовательных пространств, а также уникального конференц-зала. Заселяться в кампус разрешат только с 18 лет.

«Кампус получит объединяющее для нас всех название “Южный Урал”. Это наш край, который мы любим, ценим, верим в его будущее», — заявил глава региона.

В дальнейшем предстоит совместная работа с индустриальными партнерами по содержательному наполнению кампуса и подготовке инженеров будущего.

Напомним, кампус может стать федеральным центром беспилотной карьерной техники.