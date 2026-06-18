Челябинский межуниверситетский кампус получит свое название

В этом году межуниверситетский кампус мирового уровня примет более трех тысяч студентов. В следующем — завершится возведение научно-образовательного комплекса с большим количеством современных лабораторий и образовательных пространств, а также уникального конференц-зала. Заселяться в кампус разрешат только с 18 лет.