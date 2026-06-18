Рэпер MiyaGi исполнил мечту юного поклонника и встретился с ним

Отказавшийся от публичных выступлений рэпер Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом MiyaGi, исполнил мечту юного поклонника и встретился с ним. Об этом в соцсетях рассказали родители мальчика.
На протяжении нескольких лет артист практически не появляется в публичном пространстве и не дает концертов. Более того, заказать личное выступление тоже не получится, так как Кудзаев не выступает ни за какие гонорары. Однако от общения со слушателями рэпер не отказывается.
В Сети завирусился видеоролик, на котором MiyaGi встретился с юным фанатом. Родители пытались выйти на связь с музыкантом на протяжении года: в итоге рэпер не только пообщался с поклонником, но также сделал совместные фото и оставил автограф на футболке.
— Азамат Казбекович, мы безгранично благодарны вам за внимание, которое вы уделили нашему сыну и нам! Благодарны, что вы не второпях с ним пообщались, шутили и просто от души к нему отнеслись! — написала мама мальчика в описании к видео.
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