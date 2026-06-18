86-летняя магаданская пенсионерка потеряла более 100 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

86-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и «Росфинмониторинга». Они рассказали, что в целях сбережения накоплений необходимо перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка доверилась звонившим и отправилась в офис сотовой связи, откуда перевела более 100 тысяч рублей по реквизитам, которые получила от злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.