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86-летняя магаданская пенсионерка потеряла более 100 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

86-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и «Росфинмониторинга». Они рассказали, что в целях сбережения накоплений необходимо перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка доверилась звонившим и отправилась в офис сотовой связи, откуда перевела более 100 тысяч рублей по реквизитам, которые получила от злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

86-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и «Росфинмониторинга». Они рассказали, что в целях сбережения накоплений необходимо перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка доверилась звонившим и отправилась в офис сотовой связи, откуда перевела более 100 тысяч рублей по реквизитам, которые получила от злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.