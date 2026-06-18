Рыбаки в Приморье столкнулись с акулой во время ловли

В Партизанском районе Приморского края, неподалеку от села Авангард, к лодке местных рыбаков приблизилась акула. Мужчины занимались рыбной ловлей с удочками, когда в воде внезапно появилась хищница. Она стремительно направилась в сторону судна, чем вызвала у рыбаков сильные эмоции. Источник: канал в МАХ Amur Mash.