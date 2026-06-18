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Российские выпускники сдают ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

По данным Рособрнадзора, результаты первых экзаменов оказались лучше прошлогодних. Средний балл вырос, а тех, кто не преодолел минимальный порог, стало меньше. Увеличилось и число высокобалльных работ — в диапазоне от 61 до 100 баллов результаты получили на 1,4 тысячи человек больше, чем в 2025 году. Особо отличились сдававшие литературу, историю и химию. Эксперты отмечают хорошее.

По данным Рособрнадзора, результаты первых экзаменов оказались лучше прошлогодних. Средний балл вырос, а тех, кто не преодолел минимальный порог, стало меньше. Увеличилось и число высокобалльных работ — в диапазоне от 61 до 100 баллов результаты получили на 1,4 тысячи человек больше, чем в 2025 году. Особо отличились сдававшие литературу, историю и химию. Эксперты отмечают хорошее владение навыками анализа текста и знание истории Великой Отечественной войны и СВО. Напомним, что в Хабаровском крае зафиксирован 21 стобалльный результат.