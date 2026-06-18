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375 тысяч рублей получила хабаровчанка за несуществующих детей

В Хабаровске суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за мошенничество при получении выплат. Женщина предоставила в ЗАГС фальшивые документы о рождении двоих детей вне медучреждения и несколько лет незаконно получала пособия, причинив ущерб бюджету на 375 тыс. рублей. Подсудимая признала вину, частично возместила ущерб (70 тыс. рублей) и раскаялась. Суд приговорил ее к 3 годам.

В Хабаровске суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за мошенничество при получении выплат. Женщина предоставила в ЗАГС фальшивые документы о рождении двоих детей вне медучреждения и несколько лет незаконно получала пособия, причинив ущерб бюджету на 375 тыс. рублей. Подсудимая признала вину, частично возместила ущерб (70 тыс. рублей) и раскаялась. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и обязал выплатить оставшийся ущерб в размере 305 тыс. рублей.