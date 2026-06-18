Лучшим сотрудникам ДВГМУ вручили благодарности в преддверии Дня медицинского работника

В Дальневосточном государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника, и собравшее в одном зале преподавателей, которые готовят будущих врачей. «Врач — это больше чем профессия, это призвание, требующее мужества. Спасибо вам за вашу работу. С праздником!» — обратился к присутствующим вице-губернатор Артем Мельников. В ходе торжественной части мероприятия прошли церемонии награждения. Сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Хабаровского края, награды Закдумы и ведомственные награды министерства здравоохранения края. Сотрудников университета поблагодарили за многолетний труд, высокий профессионализм, успехи в учебно-методической работе и активную общественную позицию. Награды вручили более чем 100 сотрудникам вуза. Также состоялся концерт.