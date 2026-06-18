Еще две волейболистки покинули состав «Амурских Тигриц»

Больше не будут выступать за хабаровскую женскую волейбольную команду либеро Александра Видинеева и связующая Анастасия Гергерт. Первая пришла в дальневосточный клуб прошлым летом, а вторая пополнила состав «Тигриц» в ноябре 2025 года, уже по ходу минувшего сезона. Также стоит добавить, что ранее «Амурские Тигрицы» покинула центральная блокирующая Варвара Нарзяева. Она приехала в Хабаровск летом 2024 года из нижегородской «Спарты» и провела в составе «Тигриц» два полных сезона в Высшей лиге «А». В то же время, свои контракты с хабаровским клубом продлили доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич и либеро Дарья Железко. А новичками «Амурских Тигриц» стали диагональная Ксения Андреева, либеро Виктория Гуляева, доигровщик Алина Ахметова, блокирующая Екатерина Краснова, блокирующая Карина Ахмедова и связующая Полина Сарапова.