Подростков будут судить за совершение теракта на железной дороге в Приморье

В мае прошлого года подростки получили через мессенджер предложение поджечь объекты ж/д инфраструктуры за 80 000 ₽ Они подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Ружино — Лесозаводск и сняли это на видео. Вместо обещанных 80 000 ₽ получили лишь 8 000 ₽ Подростки задержаны УФСБ по Приморскому краю, они будут находиться под стражей до.