Почти 750 соцконтрактов заключили жители Хабаровского края c начала этого года

При этом социальные контракты заключаются на семью, поэтому общее число жителей края, воспользовавшихся такой государственной поддержкой, превысило 2 000 человек. Так, выплату на открытие своего дела получили 323 человека, деньги на занятие личным подсобным хозяйством взяли 114 человек, помощь в поиске работы получили 238 жителей региона, а еще 69 хабаровчан — средства на преодоление трудной жизненной ситуации. Заключить социальный контракт могут семьи или одиноко живущие люди, чей среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума на душу населения, установленного в Хабаровском крае на момент заключения такого контракта. В этом году он составляет 23 106 рублей. Приоритетное право при заключении соцконтракта имеют многодетные семьи, участники СВО и члены их семей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Семья». Отметим, что на открытие личного подсобного хозяйства жители региона могут получить до 200 тысяч рублей, на открытие своего бизнеса им могут выдать до 350 тысяч рублей, а на поиск работы можно получить 25 186 рублей в течение четырех месяцев. В текущем году на финансирование социальных контрактов предусмотрено 448,3 млн рублей. Контракты на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства действуют до 12 месяцев, на поиск работы — до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации — максимум 6 месяцев.