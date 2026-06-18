Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс педагогов «Воспитать человека — 2026»

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека». Участниками могут стать педагоги детсадов, школ, колледжей, вузов, учреждений дополнительного образования, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и другие сотрудники образовательных организаций. Заявки принимаются до 26 июля включительно. Состязание пройдет в три этапа: отбор, полуфинал в заочном формате, и очный финал. К заявке необходимо приложить видеовизитку и «Паспорт воспитательной практики». Полуфиналистам предстоит решить педагогическую задачу и создать видеоподкаст о воспитании. В финале конкурсанты проведут мастер-класс и работу над ошибками по фрагменту фильма или мультфильма, а также ответят на вопросы жюри. Итоги заочного этапа подведут в октябре 2026 года. Информацию об условиях участия и критериях оценки можно найти на сайте.