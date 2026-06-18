Дмитрий Демешин: Формируем стратегию образования в Хабаровском крае до 2036 года

Об этом шла речь в ходе стратегической сессии, посвященной развитию сферы образования в регионе. Ее участниками стали профильные эксперты, ученые, педагоги, школьники и студенты, а также их родители. Как было отмечено, Хабаровский край занимает первое место на Дальнем Востоке и восьмое во всей России по качеству образования, лидируя в ДФО по числу победителей всероссийских олимпиад. Но есть в краевой системе образования и свои проблемы, такие как весьма серьезный отток молодежи из Хабаровского края, недостаточно развитая инфраструктура и безопасность детства. Кроме того, по словам губернатора Дмитрия Демешина, очень важно преодолеть существующий разрыв между профессиональным образованием и потребностями экономики региона. Для этого планируется формировать специальности и учебные программы в вузах и ссузах под потребности местных предприятий. «Математика, физика и другие естественные науки являются основой будущих технологических решений. Поэтому мы усиливаем эту составляющую в учебных заведениях края, в том числе и в детских садах. Отдельное направление — это развитие интереса к иностранным языкам уже с дошкольного возраста. В крае такая практика уже есть, в специализированных школах дети изучают языки стран — ключевых экономических партнеров нашего края. Эту работу мы будем расширять, чтобы усиливать конкурентные возможности наших выпускников», — заявил Дмитрий Демешин. Глава региона подчеркнул, что большое значение имеют такие вопросы, как реконструкция школ и детских садов, создание в них современных предметных кабинетов, а также обновление всей инфраструктуры системы образования в Хабаровском крае. По его словам, все прозвучавшие во время стратегической сессии инициативы станут основой новой стратегии образования Хабаровского края, которая будет рассчитана до 2036 года.