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Хабаровчанам предлагают 500 тысяч рублей за информацию о поддельных учебниках

Издательство «Просвещение» объявило о вознаграждении за предоставление сведений о производителях контрафактных учебников. В России зафиксирован резкий рост распространения контрафактной учебной продукции для начальной и средней школы. Поддельные издания, реализуемые через маркетплейсы, имеют следующие недостатки: нарушение технических стандартов печати, дефекты цветопередачи, ошибки в содержании — из‑за механического переснимания оригиналов. Отмечается, что использование такой литературы может негативно.

Издательство «Просвещение» объявило о вознаграждении за предоставление сведений о производителях контрафактных учебников. В России зафиксирован резкий рост распространения контрафактной учебной продукции для начальной и средней школы. Поддельные издания, реализуемые через маркетплейсы, имеют следующие недостатки: нарушение технических стандартов печати, дефекты цветопередачи, ошибки в содержании — из‑за механического переснимания оригиналов. Отмечается, что использование такой литературы может негативно влиять на зрение учащихся и снижать качество образовательного процесса. Вознаграждение выплачивается при условии, что предоставленная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела за нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование средств индивидуализации товаров.