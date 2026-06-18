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Комсомольские велосипедисты завоевали медали на первенстве Хабаровского края по маунтинбайку

13−14 июня в Хабаровске прошло первенство края по велоспорту-маунтинбайку. Команда СШОР‑1 из Комсомольска-на-Амуре показала высокие результаты и завоевала несколько наград. По итогам гонок с раздельного и общего старта золото завоевал Артем Савченков (победитель по сумме времени), серебро получили Артем Кондратенко, Анна Борзых, Полина Юрьева и Никита Шеховец, третье место у Степана Дубчака.

13−14 июня в Хабаровске прошло первенство края по велоспорту-маунтинбайку. Команда СШОР‑1 из Комсомольска-на-Амуре показала высокие результаты и завоевала несколько наград. По итогам гонок с раздельного и общего старта золото завоевал Артем Савченков (победитель по сумме времени), серебро получили Артем Кондратенко, Анна Борзых, Полина Юрьева и Никита Шеховец, третье место у Степана Дубчака.