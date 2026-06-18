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Ограждение школы на севере Хабаровского края привели в порядок после проверки

Прокуратура Аяно-Майского района проверила соблюдение законов о защите прав несовершеннолетних. Установлено нарушение: часть территории учебного учреждения не была ограждена, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся. Теперь ограждение установили.

Прокуратура Аяно-Майского района проверила соблюдение законов о защите прав несовершеннолетних. Установлено нарушение: часть территории учебного учреждения не была ограждена, что создавало угрозу жизни и здоровью учащихся. Теперь ограждение установили.