В Тюмени реконструируют участок магистральной тепловой сети

Участок магистральной тепловой сети, проходящий в районе улиц Тимофея Кармацкого, Пожарных и спасателей, Генерала Николая Матвеева, реконструируют в Тюмени. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Работы будут проводить до 31 августа. Ключевая задача реконструкции — обеспечить надежным теплоснабжением строящиеся жилые районы и объекты Тюменского межвузовского кампуса.
Специалисты модернизируют участок протяженностью около 527 метров. Там смонтируют новую теплотрассу диаметром 600 мм в двухтрубном исполнении с высокотехнологичным защитным покрытием из пенополиуретана.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.