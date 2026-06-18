Бензин и дизель в Волгограде подорожали за неделю на 15−28 копеек за литр

Волгоградстат снова сообщил о росте потребительских цен на нефтепродукты, который автомобилисты могли наблюдать на заправках Волгоградской области на прошлой неделе. С 9 по 15 июня 2026 года солярка подорожала на 0,4%, автомобильный бензин — на 0,2%. В зависимости от марки топливо прибавило в цене от 15 до 28 копеек за литр.