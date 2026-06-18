После запрета на продажу вейпов в Перми стало меньше магазинов для курильщиков

В Перми количество магазинов, торгующих вейпами и электронными сигаретами, по данным справочника 2ГИС, за последние три месяца сократилось на девять процентов. По мнению экспертов, таким образом предприниматели отреагировали на запрет продажи в регионе электронных приборов для курения.
Напомним: Пермский край первым из российских регионов воспользовался возможностью внести изменения в законодательство и запретить розничную продажу вейпов и других электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Запрет начал действовать с первого марта этого года. За его нарушение предусмотрены штрафы: от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч — для организаций.
Разработчики поправок в региональное законодательство обосновали их тем, что употребление никотинсодержащей продукции с использованием электронных систем наносит организму даже больший вред, чем курение сигарет, а зависимость от него формируется в более короткие сроки.
После вступления закона в силу в региональном минпромторге заявили о намерении разработать поправки к нему, поскольку предприниматели находят обходные пути для торговли курительными устройствами. В частности, чиновники также планируют запретить хранение вейпов и их распространение. Новые поправки могут вступить в силу уже осенью, что приведет к дальнейшему сокращению числа участников рынка, которые теперь торгуют иными разрешенными товарами: сигаретами, трубочным табаком и т. д.