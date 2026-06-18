После запрета на продажу вейпов в Перми стало меньше магазинов для курильщиков

Напомним: Пермский край первым из российских регионов воспользовался возможностью внести изменения в законодательство и запретить розничную продажу вейпов и других электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Запрет начал действовать с первого марта этого года. За его нарушение предусмотрены штрафы: от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч — для организаций.