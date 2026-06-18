Нужно ли облегчать кашель лекарствами, рассказывает врач Парецкая

Кашель при ОРВИ — знакомая ситуация. Но стоит ли при этом спешить в аптеку за муколитиками, разбиралась врач Алёна Парецкая.
Эти препараты разжижают мокроту и облегчают её отхождение. Однако в случае с острой респираторной вирусной инфекцией они неэффективны, поясняет медик. Это признают российские рекомендации для детей.
«При ОРВИ кашель вызван не только мокротой, но и воспалением, раздражением слизистой и стеканием слизи по задней стенке глотки. Муколитики на эти факторы не влияют. А вот побочные эффекты имеют», — предупреждает доктор.
Вот её рекомендации: дать организму время восстановиться самостоятельно и обеспечить ему комфорт — обильное питье, увлажнение воздуха и промывание носа солевыми растворами.
И не заниматься самолечением — если кашель держится долго и сопровождается другими симптомами, следует обратиться к врачу.
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