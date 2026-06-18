За неделю клещи покусали почти 2 тысячи жителей Красноярского края (видео)

За прошедшую неделю к медикам из-за присасывания клещей обратились 1909 жителей Красноярского края, среди них 306 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С начала сезона число пострадавших достигло 10 654 человек. В ведомстве отметили, что часть жителей края столкнулась с клещами во время поездок в другие регионы. Уже зарегистрировано 29 завозных случаев.
Клещей обнаружили у красноярцев, вернувшихся из Якутии, Хакасии, Тывы, Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Вологодской областей и Хабаровского края.
В Красноярском крае продолжаются акарицидные обработки территорий. С начала сезона специалисты обработали более 4250 га. Активность клещей сохраняется, поэтому жителям напоминают о мерах профилактики при выезде на природу. Нужно использовать закрытую одежду, репелленты и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных.