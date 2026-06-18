Айым Сейтметова ответила хейтерам на обвинения в хайпе после ее откровенного признания

Однако нашлись хейтеры, которые решили, что звезда фильма «Күшік құда» делает «прогрев». Айым заявила, что на таких темах не хайпуют. «Думаю, многим уже понятно, что происходящее связано с моей семейной жизнью. На данный момент я не могу озвучивать все детали и причины до завершения юридических и судебных процессов», — отметила она.