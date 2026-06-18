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Айым Сейтметова ответила хейтерам на обвинения в хайпе после ее откровенного признания

Казахстанская актриса Айым Сейтметова, дочь известных актеров Азата Сейтметова и Данагуль Темирсултановой, сделала неожиданное и откровенное признание, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Айым Сейтметова призналась, что переживает непростой период в своей жизни. С чем именно это связано, актриса пока не рассказала.

Однако нашлись хейтеры, которые решили, что звезда фильма «Күшік құда» делает «прогрев». Айым заявила, что на таких темах не хайпуют. «Думаю, многим уже понятно, что происходящее связано с моей семейной жизнью. На данный момент я не могу озвучивать все детали и причины до завершения юридических и судебных процессов», — отметила она.

Актриса добавила, что ее жизнь не останавливается и у нее есть обязательства перед ребенком, командой, бизнесом. Поэтому она не может поставить на паузу все.

«Я никогда не строила продажи на интригах, разводах, скандалах или семейных проблемах. Это не мои методы работы и не мои ценности», — заявила она.

Обвинения в «прогреве» не имеют ничего общего с реальностью, написала Айым. «Прежде чем делать подобные заявления, задумайтесь, за экраном находится живой человек, который проходит через один из самых сложных периодов своей жизни», — заключила она.