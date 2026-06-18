Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский предприниматель выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерее

Победитель связал свою удачу с цифрой 8.

Источник: Живем в Нижнем

Предприниматель Игорь из Нижегородской области стал лотерейным миллионером: тираж «Большой 8» принес ему выигрыш в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Нижегородец год назад удалил мобильное приложение «Национальной Лотереи». Посмотрев на попытки супруги поймать удачу, он все же решил скачать его заново.

«При этом у счастливчика не получалось оплатить билеты — произвести оплату ему помогла жена», — говорится в сообщении.

Победитель связал свою удачу с цифрой 8, поскольку она есть в его дате рождения. Кроме того, нижегородец играет исключительно в лотереи семейства «восьмёрок»: «Великолепную 8», «Супер 8» и «Большую 8». Последняя из них как раз и подарила ему крупный денежный приз.

Счастливчик признается, что конкретных чисел не выбирал — он просто последовал своей тактике. Так, мужчина посмотрел на мультипокупку из 5 билетов со случайными числами и убрал пару билетов из перечня. О победе предприниматель узнал сразу. Выигрыш он планирует потратить на семейное путешествие и образование детей.

Ранее мы писали, что инженер из Нижегородской области выиграл почти 2 млн рублей в лотерею.