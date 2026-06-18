Нижегородский предприниматель выиграл 5 млн рублей в онлайн-лотерее

Победитель связал свою удачу с цифрой 8, поскольку она есть в его дате рождения. Кроме того, нижегородец играет исключительно в лотереи семейства «восьмёрок»: «Великолепную 8», «Супер 8» и «Большую 8». Последняя из них как раз и подарила ему крупный денежный приз.