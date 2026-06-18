Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за телефонов проблемы со зрением выявили у 10 тысяч юных свердловчан

В Свердловской области дети стали чаще страдать от проблем со зрением из-за телефонов.

Источник: Комсомольская правда

Свердловские врачи выявили проблемы со зрением, а именно приобретенную миопию, у 10 тысяч детей. По итогам 7-летнего периода наблюдений специалисты отметили, что динамика ухудшения зрения напрямую связана с увеличением доступности гаджетов, в том числе телефонов.

Кроме того, болезнь молодеет: если 10 лет назад близорукость выявляли у детей после 10 лет, то сейчас все чаще ее обнаруживают у детсадовцев в возрасте 5−6 лет.

— В настоящее время мы в среднем диагностируем случаи миопии примерно у 10% детей дошкольного возраста. К 10−11 классу учёбы в школе заболеваемость вырастает до 70%. Это серьёзная проблема, решить которую без включённости родителей невозможно, — сообщили в Минздраве Свердловской области.

Исходя из исследований, использование гаджетов в таком объеме, в котором их используют сейчас, способствует усилению близорукости в восемь раз. Основная проблема в близком расположении экрана — он должен располагаться на расстоянии 20 сантиметров от глаз и проводить перед ним не часы, а минуты. Сложность также заключается в невозможности лечения миопии до 18 лет.