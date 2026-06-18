Из-за телефонов проблемы со зрением выявили у 10 тысяч юных свердловчан

Исходя из исследований, использование гаджетов в таком объеме, в котором их используют сейчас, способствует усилению близорукости в восемь раз. Основная проблема в близком расположении экрана — он должен располагаться на расстоянии 20 сантиметров от глаз и проводить перед ним не часы, а минуты. Сложность также заключается в невозможности лечения миопии до 18 лет.