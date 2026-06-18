Герой России с позывным «Кан» Олег Леконцев: Про СВО и мирную жизнь

— Во первых, там мои ребята, и болит душа за них. Охота помочь и сделать то, что я считаю недоделанным. В этом правда вся. Там все по-честному, там люди — все достойны огромного уважения. Их честность и правда завораживает, не возможно их бросить. Ну и ты понимаешь, что с той стороны — враг, а с этой стороны — братья.