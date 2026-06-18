Герой России с позывным «Кан» Олег Леконцев: Про СВО и мирную жизнь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Канска Олег Леконцев с позывным «Кан» несколько лет находился зоне СВО и за свои заслуги получил звезду Героя России из рук президента страны Владимира Путина. Как рассказывает Олег, его первый контракт был в 2022 году.
— Расскажите о том, как вы впервые пришли на боевое задание?
— Самым первым мощным эмоциональным событием для меня стал прилет по магазину в Каховке. От него погибла женщина и пострадал ребенок. Именно тогда я и понял, что мое место здесь. Я должен защищать мирных граждан, это мой долг.
Далее была битва за Артёмовск. Отряд под руководством Олега Ликонцева в течение 16 часов героически оборонял его. Более 1500 противников с техникой пытались прорваться сквозь батальон, уступавший по численности в 10 раз. И они выстояли, не поддавшись усиленной атаке врага. За это командира батальона Олега удостоили высшей государственной награды — звания «Герой России». Даже после этого, «Кан» не оставил службу и опять отправился зону проведения специальной военной операции.
— Почему вы шесть раз подписывали контракт и возвращались на СВО?
— Во первых, там мои ребята, и болит душа за них. Охота помочь и сделать то, что я считаю недоделанным. В этом правда вся. Там все по-честному, там люди — все достойны огромного уважения. Их честность и правда завораживает, не возможно их бросить. Ну и ты понимаешь, что с той стороны — враг, а с этой стороны — братья.
Сейчас Олег занимается патриотическим воспитанием молодежи. Успешно участвует в грантовых конкурсах и реализует их.