«Они очень хорошо живут»: глава Минтруда о молодой маме-курьере в Алматы

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах сената прокомментировал ситуацию вокруг молодой женщины, работавшей курьером с ребенком на руках. По словам главы ведомства, после резонанса специалисты изучили обстоятельства семьи и выяснили, что супруг девушки имеет высшее образование и работает в сфере IT.
«Мы изучили эту семью. У супруга высшее образование — он IT-специалист. У нее образование техническое, среднее специальное. 19 мая они прибыли в Алматы, чтобы самостоятельно попробовать (жить — прим. ред.)», — рассказал Ертаев.
Министр отметил, что при переезде в другой город гражданам стоит обращаться в карьерные центры, где можно получить информацию о вакансиях и мерах поддержки. При этом, по его словам, вопросы возникли и к компаниям платформенной занятости.
«Да, она действительно зарегистрировалась курьером, но у нас на этом примере возник вопрос к компаниям платформенной занятости. Какой инструктаж она проходила, как проходила, как ее допустили с ребенком?» — заявил министр.
Отдельно Ертаев прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что женщине якобы не с кем было оставить ребенка.
«Нет, это неверная информация. У него есть кредит, автомобиль на 2 миллиона. В Шымкенте они очень хорошо живут. Брат есть родной, в сфере ломбардов занимается, родители неплохо живут, поэтому у них обеспеченность хорошая», — сказал глава Минтруда. При этом он подчеркнул, что не обвиняет молодую мать в произошедшем.
«Я не говорю, что она решила прогуляться. Да, они действительно приехали, зарегистрировались, но нужно было обращаться в карьерный центр. Это моя рекомендация как министра труда», — добавил Ертаев.
Журналисты также спросили министра, почему помощь семье начали оказывать обычные казахстанцы раньше государственных органов. По словам Ертаева, после установления контакта с семьей сотрудники профильных служб оперативно подключились к ситуации.
«Как только связались, мы сразу с управлением отработали по мерам господдержки. То есть какую работу предложить, какие вакансии есть. Супругу был предложен перечень вакансий для IT-специалиста с хорошей зарплатой», — резюмировал министр.