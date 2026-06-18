«Они очень хорошо живут»: глава Минтруда о молодой маме-курьере в Алматы

«Нет, это неверная информация. У него есть кредит, автомобиль на 2 миллиона. В Шымкенте они очень хорошо живут. Брат есть родной, в сфере ломбардов занимается, родители неплохо живут, поэтому у них обеспеченность хорошая», — сказал глава Минтруда. При этом он подчеркнул, что не обвиняет молодую мать в произошедшем.