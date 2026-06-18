В Красноярском крае пожарный спас трех тонущих детей

«Трое мальчишек 12 лет после рыбалки переходили речку вброд, когда их понесло течением. Ребята были без присмотра взрослых, так что позаботиться о безопасности было некому. Павел Николаев, Владимир Сизых и Евгений Верхотуров не растерялись и бросились на помощь детям», — говорится в сообщении.