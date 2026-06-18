Тысячи казахстанцев попались на одном нарушении и лишились машин

«В результате пресечено свыше 22 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 500 фактов установки и управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками. Кроме того, выявлено более 1,5 тыс. транспортных средств без государственных регистрационных номерных знаков», — рассказали в МВД 18 июня 2026 года.