Новое оборудование поступит в 20 школ Ивановской области

Новое оборудование для профильных классов поступит в 20 школ Ивановской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, планируется оснастить агротехклассы Петровской и Заречной школ, школ № 1 в городе Тейково и № 2 в городе Родники. В школах № 5 в Кохме, № 1 в Наволоках, № 11 в Вичуге, № 7 в Фурманове, Китовской и средней школе Южского района появится новое оборудование для психолого-педагогических классов: нейротренажеры, логопедические тренажеры, дидактические пособия и материалы.
Цифровые лаборатории по физике, демонстрационные наборы, лабораторные практикумы, робототехнологические наборы получат инженерные классы лицеев № 6, № 67, школы № 56 в Иванове, № 13 в Вичуге и № 8 в Кинешме. Медицинские классы гимназии им. А. Н. Островского в Кинешме, лицея № 21 и гимназий № 30, № 44 в Иванове оснастят цифровыми и биологическими микроскопами, тренажерами, демонстрационными комплектами и мини-экспресс-лабораториями. Поставки планово пройдут до конца года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.