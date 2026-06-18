Новое оборудование поступит в 20 школ Ивановской области

Цифровые лаборатории по физике, демонстрационные наборы, лабораторные практикумы, робототехнологические наборы получат инженерные классы лицеев № 6, № 67, школы № 56 в Иванове, № 13 в Вичуге и № 8 в Кинешме. Медицинские классы гимназии им. А. Н. Островского в Кинешме, лицея № 21 и гимназий № 30, № 44 в Иванове оснастят цифровыми и биологическими микроскопами, тренажерами, демонстрационными комплектами и мини-экспресс-лабораториями. Поставки планово пройдут до конца года.