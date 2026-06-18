Воронежский дорожник хочет открыть склад Ozon под Тамбовом за 920 млн в 2027 году

Совладелец воронежского ООО «СМУ-90» (победитель ряда крупных дорожных торгов в регионе) Вардан Агаронян планирует запустить логистический склад маркетплейса Ozon в пригородном Тамбовском округе в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщили в правительстве региона в ответ на запрос «Ъ-Черноземье». Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2026. Объем инвестиций составляет 920 млн руб.